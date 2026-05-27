Resonance: A Plague Tale Legacy: Releasetermin durchgesickert?

Abseits der formalen Vorstellung gab es bisher noch nicht viele Informationen zu "Resonance: A Plague Tale Legacy". Nun könnte es sein, dass der Releasetermin durchgesickert ist.

Demnach sieht es so aus, als würde "Resonance: A Plague Tale Legacy" von Publisher Focus Entertainment und Entwickler Asobo Studio am 27. August veröffentlicht werden. Zumindest wird dieses Erscheinungsdatum inzwischen bei einigen Onlinehändlern genannt, aber offiziell spricht man bisher nur vom weiteren Jahresverlauf. Vielleicht sind wir ja diesbezüglich nach dem Summer Game Fest oder dem Xbox Games Showcase schlauer.

"Resonance: A Plague Tale Legacy" war beim Xbox Games Showcase im vergangenen Juni enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resonance: A Plague Tale Legacy" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.