Resonance: A Plague Tale Legacy: Informationen zum Soundtrack

Entwickler Asobo Studio hat Informationen zum Soundtrack von "Resonance: A Plague Tale Legacy" verraten. Eine erste Kostprobe davon ist sogar schon verfügbar.

Demnach kehrt der französische Komponist Olivier Derivière für "Resonance: A Plague Tale Legacy" zu der Reihe zurück. Dabei setzt er auf einen deutlich anderen musikalischen Ansatz als in den Vorgängern. So arbeitet er etwa mit Musikern und Sängern aus Zypern und Griechenland zusammen, die ihre Beiträge in ihrer jeweiligen Muttersprache aufnahmen.

Zum Ensemble gehören unter anderem der 20köpfige Frauenchor The Amalgamation Choir unter der Leitung von Vasiliki Anastasiou und mehrere bekannte Solisten und Instrumentalisten. Laut Derivière soll die Musik des Spiels die mythologischen Themen und die emotionale Geschichte der jungen Sophia unterstützen.

Eine Kostprobe aus dem Soundtrack von "Resonance: A Plague Tale Legacy" ist schon jetzt verfügbar. Konkret können wir uns das Stück "The Land" an dieser Stelle zu Gemüte führen.

Erst letzte Woche war ein umfangreicher Gameplay-Trailer zu "Resonance: A Plague Tale Legacy" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resonance: A Plague Tale Legacy" erscheint am 27. August für PS5, Xbox Series X und den PC.