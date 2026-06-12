Resonance: A Plague Tale Legacy: Umfangreicher Gameplay-Trailer

Entwickler Asobo Studio hat einen längeren Gameplay-Trailer zu "Resonance: A Plague Tale Legacy" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast siebeneinhalb Minuten lang gezeigt, was von "Resonance: A Plague Tale Legacy" zu erwarten sein wird. Dabei setzt man primär auf Gameplay und es gibt etwa Kampfsequenzen oder die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt zu sehen. Einzelnen Stücken des Soundtracks können wir ebenfalls lauschen.

Erst vorgestern hatte Produzent Eric Chort betont, dass "Resonance: A Plague Tale Legacy" ohne den Einsatz von generativer KI entsteht. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resonance: A Plague Tale Legacy" erscheint am 27. August für PS5, Xbox Series X und den PC.