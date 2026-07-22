Resonance: A Plague Tale Legacy: Sehenswerter Trailer

Entwickler Asobo Studio präsentiert einen neuen Trailer zu "Resonance: A Plague Tale Legacy". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier stellt man uns nämlich fast eine Minute lang die unterschiedlichen Locations von "Resonance: A Plague Tale Legacy" vor. Dabei setzt man auch ordentlich auf Atmosphäre und der Soundtrack passt ebenfalls wunderbar dazu. Beachtet in diesem Zusammenhang auch die schicken Licht- und Schatteneffekte.

Im Juni hatte Asobo Studio Informationen zum Soundtrack von "Resonance: A Plague Tale Legacy" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Resonance: A Plague Tale Legacy" erscheint am 27. August für PS5, Xbox Series X und den PC.