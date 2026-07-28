Resonance: A Plague Tale Legacy: Atmosphärischer Trailer

Focus Entertainment hat einen neuen Trailer zu "Resonance: A Plague Tale Legacy" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Resonance: A Plague Tale Legacy" trägt den Titel "Look For The Light". Folglich erklärt er uns fast eine Minute lang, welche Rolle Licht und Schatten in dem kommenden Action-Adventure spielen werden. Dabei gibt es einige atmosphärische Szenen zu sehen.

Erst letzte Woche stellte uns ein Trailer einige Locations von "Resonance: A Plague Tale Legacy" näher vor. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Resonance: A Plague Tale Legacy" erscheint am 27. August für PS5, Xbox Series X und den PC.