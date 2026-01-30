TheQuickshot II im Launch-Trailer

Der "THEQUICKSHOT II" ist nun erhältlich, einer der legendärsten Joysticks der Heimcomputer-Ära. Es handelt sich dabei um eine originalgetreue Neuauflage, die für modernes Retro-Gaming massgeschneidert wurde.

Der QuickShot II kam ursprünglich in den frühen 1980er Jahren auf den Markt und wurde zu einem festen Bestandteil der damaligen Gamer-Szene. Jetzt wurde "THEQUICKSHOT II" neu entwickelt, um das gleiche unverwechselbare Spielgefühl mit moderner Technik zu kombinieren.

"THEQUICKSHOT II" wurde nicht für die Sammler-Vitrine entwickelt sondern um damit zu zocken und verfügt daher über hochwertige Mikroschalter mit deutlichen Klickpunkten. Dies gewährleistet eine präzise Steuerung in jede Richtung, selbst bei den anspruchsvollsten Arcade-Spielen.