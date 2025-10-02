Replai kündigt vier Arcade-Klassiker für Atari-Konsolen an

Plaion Replai hat heute vier offiziell lizenzierte Arcade-Klassiker angekündigt: "Galaga", "Pac-Man Double Feature", "Dig Dug" und "Xevious". Alle Titel erscheinen am 21. November 2025 für die Konsolen Atari 2600+ und 7800+ und sind ausserdem vollständig kompatibel mit dem Original-Atari-7800-System.

Die Produktreihe feiert einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Videospiele, denn Plaion lädt euch dazu ein, „1982 freizuschalten“ – das Jahr, das das goldene Zeitalter der Arcade-Spiele geprägt hat. 1982 war das Jahr, in dem "Pac-Man" auf dem Atari 2600 erschien, "Galaga" die amerikanischen Spielhallen eroberte und sowohl "Dig Dug" als auch "Xevious" in Japan auf den Markt kamen. Diese Neuveröffentlichungen lassen dieses Erbe in Form authentischer Kassetten wieder aufleben und ermöglichen es Fans, die Ära, in der die Spielhallen die Welt beherrschten, noch einmal zu erleben.

Galaga

Verteidige dein Raumschiff gegen endlose Wellen ausserirdischer Angreifer in einem der besten Arcade-Shooter aller Zeiten. Rette gekaperte Schiffe, entfessle die doppelte Feuerkraft und beweise dich in einem zeitlosen Kampf um den Highscore.

Pac-Man Double Feature

Der berühmteste Labyrinthjäger der Welt kehrt in einem besonderen Doppelpack zurück: der Klassiker für Atari 2600 zusammen mit der verbesserten Atari 7800-Edition. Überliste Blinky, Pinky, Inky und Clyde in zwei definitiven Versionen von PAC-MAN.

Dig Dug

Schnapp dir deine Pumpe und grabe dich in Namcos skurrilem Action-Puzzlespiel unter die Erde. Fange Feinde, blase sie auf, bis sie platzen, oder zermalme sie mit Steinen in einer einzigartigen Mischung aus Strategie und Arcade-Action.

Xevious

Steuere den Solvalou-Jäger in einem der einflussreichsten Vertikal-Shooter, die je entwickelt wurden. Meistere Doppelangriffe – Laser für Luftfeinde, Bomben für Bodenziele – und decke verborgene Geheimnisse auf, während du um das Überleben der Menschheit kämpfst.

„Diese Spiele sind nicht nur nostalgische Neuveröffentlichungen, sondern kulturelle Meilensteine. Galaga ist das Flaggschiff und Pac-Man, Dig Dug und Xevious vervollständigen dieses Set. Damit feiern wir 1982 als das Jahr, das die Blütezeit der Spielhallen geprägt hat. Wir möchten, dass bestehende und neue Fans diesen Moment wieder aufleben lassen und ihn auf Atari-Konsolen noch einmal erleben können.“

Ben Jones, Commercial Director von Plaion Replai.