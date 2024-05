Returnal feiert dritten Geburtstag

Nachdem es im Vorfeld bereits einen Teaser gab, war die Gerüchteküche hochgekocht: Was würde Housemarque zum dritten Geburtstag von "Returnal" ankündigen? Nun, am Ende waren es weder ein Sequel noch ein DLC, sondern eine Graphic Novel.

Besagte Graphic Novel zu "Returnal" hört auf den Namen "Returnal: Fallen Asteria". In animierter Form können wir deren erste Ausgabe schon jetzt konsumieren. In physischer Form ist sie ab 22. Oktober im Buchladen eures Vertrauens und einen Tag später auch in Comicläden erhältlich. Ein Artbook ist ebenfalls angedacht.

Wir übernehmen in "Returnal" die Steuerung der Astronautin Selene und tauchen im Verlauf des Spiels tief in ihre Psyche ein. Selene stürzt auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos ab und befindet sich seitdem in einer Zeitschleife. Immer, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. In jedem Zyklus verändern sich die Umgebung sowie das auffindbare Arsenal an Waffen und Ausrüstung, sodass sich Selene in ihrem Überlebenskampf immer wieder neu anpassen muss.

"Returnal" erschien am 30. April 2021 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 15. Februar 2023.