Returnal erhält PS5-Pro-Patch

Kinder, wie die Zeit vergeht: "Returnal" hat gestern bereits seinen vierten Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass bekam die spielerische Mischung aus Third-Person-Shooter und Roguelike auch ein ganz besonderes Geschenk.

Demnach wurde pünktlich zu dessen viertem Geburtstag, also gestern, ein PS5-Pro-Patch für "Returnal" veröffentlicht. Dieser sorgt primär dafür, dass wir den Titel auf dieser Konsole in einer höheren Auflösung erleben können.

Wir übernehmen in "Returnal" die Steuerung der Astronautin Selene und tauchen im Verlauf des Spiels tief in ihre Psyche ein. Selene stürzt auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos ab und befindet sich seitdem in einer Zeitschleife. Immer, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. In jedem Zyklus verändern sich die Umgebung sowie das auffindbare Arsenal an Waffen und Ausrüstung, sodass sich Selene in ihrem Überlebenskampf immer wieder neu anpassen muss.

"Returnal" erschien am 30. April 2021 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 15. Februar 2023.