Returnal: Technik-Analyse zum PS5-Pro-Patch

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite des PS5-Pro-Patches für "Returnal" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keine Frage unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik des PS5-Pro-Patches für "Returnal" über elf Minuten lang thematisiert. Dabei zeigen sich ein grosser Boost für die Auflösung und eine verbesserte Performance. Insgesamt hat Entwickler Housemarque also sehr gute Arbeit abgeliefert.

Wir übernehmen in "Returnal" die Steuerung der Astronautin Selene und tauchen im Verlauf des Spiels tief in ihre Psyche ein. Selene stürzt auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos ab und befindet sich seitdem in einer Zeitschleife. Immer, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. In jedem Zyklus verändern sich die Umgebung sowie das auffindbare Arsenal an Waffen und Ausrüstung, sodass sich Selene in ihrem Überlebenskampf immer wieder neu anpassen muss.

"Returnal" erschien am 30. April 2021 für PS5. Die PC-Umsetzung folgte am 15. Februar 2023.