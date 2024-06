Reus 2: Neue Inhalte

Firesquid und Abbey Games haben heute neue Inhalte für "Reus 2" angekündigt. Nach einem ersten grossen Update teilte der Publisher die Roadmap für zukünftige Zusatzinhalte. Dieses Update bietet ein aktualisiertes Waldbiom, Community-Herausforderungen, neue Achievements und die vereinfachte chinesische Lokalisierung des Spiels.

Firesquid hat auch ein Video veröffentlicht, das Anfängern den Einstieg in die Welt der Giganten erleichtern soll. In "Reus 2" steuert ihr riesige gottähnliche Kreaturen mit den ihnen zugeordneten einzigartigen Biomen (Taiga, Regenwald, Ozean usw.), gestalten Planeten und legen menschliche Bestrebungen in ihrem eigenen Tempo und ohne Zeitvorgabe fest. Eure Handlungen werden die Menschheit leiten und inspirieren: Anführer, Erfindungen, Gebäude, Entwicklungsentscheidungen und vieles mehr hängen von der Natur der Spieler ab. Die Spieler haben die Möglichkeit, zivilisatorische Experimente durchzuführen, indem sie verschiedene Planeten für unterschiedliche menschliche Geister erschaffen und das Universum mit Leben füllen!