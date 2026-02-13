Rev. Noir angekündigt

Beim gestrigen State of Play kündigte Konami auch "Rev. Noir" auch. Erste Informationen und einen Teaser-Trailer hatte man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir über zwei Minuten lang auf "Rev. Noir" eingestimmt. Dabei lernen wir etwa die Charaktere und die Spielwelt kennen und können dem gelungenen orchestralen Soundtrack lauschen.

Die Story von "Rev. Noir" gibt sich bislang mysteriös: In einer Welt, die von einem Lichtfall heimgesucht wird, einem Naturphänomen, das allen, die es berührt, den Tod bringt, lernt nämlich ein einsamer Junge, der unter Amnesie leidet, ein besonderes Mädchen kennen. Gemeinsam begeben sie sich dann auf eine Reise, um dieses Phänomen zu stoppen, in der Überzeugung, dass diese Reise die Welt retten und damit gleichzeitig auch sie retten wird.

"Rev. Noir" ist für PS5 in der Mache, hat aber noch keinen Releasetermin.