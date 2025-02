Erscheinungsdatum für Revenge of the Savage Planet

Raccoon Logic hat mittlerweile einen konkreten Erscheinungstermin für "Revenge of the Savage Planet" verkündet. Es war ja bereits länger bekannt, dass der Nachfolger von "Journey to the Savage Planet" irgendwann im Mia veröffentlicht wird.

Demnach ist "Revenge of the Savage Planet" ab 8. Mai für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein neuer Trailer zu dem kommenden Action-Adventure macht uns jetzt schonmal den Mund wässrig.

Bei "Revenge of the Savage Planet" handelt es sich um ein munteres, satirisches Sci-Fi-Action-Adventure. Wir springen, schiessen und sammeln uns darin durch lebendige Alien-Welten und spüren neue Ausrüstung und Upgrades auf, während wir verschiedene versteckte Geheimnisse entdecken. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.