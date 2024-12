Revenge of the Savage Planet erscheint Mai 2025

Raccoon Logic haben verraten, dass ihr Sci-Fi-Abenteuer "Revenge of the Savage Planet" im Mai 2025 erscheinen wird. Der neue Trailer, der im Rahmen der PC Gaming Show gezeigt wurde, zeigt auch die Rückkehr von Martin Tweed (bekannt aus "Journey to the Savage Planet") und enthüllt seinen neuen Erzfeind Gunther Harrison sowie einige noch nie gesehene Spielszenen.

"Revenge of the Savage Planet" bringt alles zurück, was die Spieler an ihrem ersten intergalaktischen Abenteuer lieben, ist aber in jeder Hinsicht grösser und besser - es gibt mehr Planeten, Ausrüstung, Viecher, Lacher und ist 1'000-mal lustiger. Im zweiten Kapitel des "Savage Planet"-Universums kehrt auch der CEO von Kindred Aerospace, Martin Tweed, zurück, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den anderen CEO, Gunther Harrison, in einem interstellaren Firmenkonflikt ein wenig aus dem Weg zu räumen.

Auf einem fremden Planeten zurückgelassen, nachdem Ihre Mission zur Kolonisierung des Weltraums von Alta Interglobal, ihrem ehemaligen Arbeitgeber, als zu kostspielig erachtet wurde, machen Sie sich auf den Weg, um fremde neue Länder zu erforschen, die lebendige Landschaft zu plündern und Ihre Beute wiederzuverwenden, um nach Hause zurückzukehren. Auf Ihrer intergalaktischen Erkundungstour werden Sie Pflanzen scannen, Kreaturen fangen, Ihre Ausrüstung aufrüsten und jede Menge Geheimnisse entdecken, während Sie sich Ihren Weg durch fremde Welten bahnen.

"Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass Revenge of the Savage Planet im Mai nächsten Jahres auf den Markt kommt. In diesem neuen Kapitel kehrt der beliebte CEO von Kindred Aerospace, Martin Tweed, zurück, der die Truppen gegen seinen neuen Erzfeind, Gunther Harrison, den CEO von Alta Interglobal, antreten lässt.Mehr können wir zu Tweed und Gunther im Moment nicht sagen, aber wir hoffen, dass Sie viel Spass dabei haben, die Geschichte zu verfolgen, während Sie die Weiten des Weltraums erkunden, Ihre Nase in jeden Winkel stecken und daran arbeiten, köstliche Rache zu üben."

Alex Hutchinson, Creative Director bei Raccoon Logic