Revenge of the Savage Planet: Frisches Gameplay

Raccoon Logic hat neue Gameplay-Impressionen aus "Revenge of the Savage Planet" ins Netz gestellt. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns die ersten 21 Minuten aus "Revenge of the Savage Planet" gezeigt. Dabei werden etwa die grundlegenden Bedienelemente erklärt und wir gehen die ersten Schritte in der Spielwelt.

Bei "Revenge of the Savage Planet" handelt es sich um ein munteres, satirisches Sci-Fi-Action-Adventure. Wir springen, schiessen und sammeln uns darin durch lebendige Alien-Welten und spüren neue Ausrüstung und Upgrades auf, während wir verschiedene versteckte Geheimnisse entdecken. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Revenge of the Savage Planet" erscheint im Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.