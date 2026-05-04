Reverse Collapse: F angekündigt

Publisher Sunborn Network Technology und Entwickler MICA Team stellen uns "Reverse Collapse: F" vor. Einen Trailer hat man gleichzeitig auch parat.

Hier werden wir fast fünf Minuten lang auf "Reverse Collapse: F" eingestimmt. Dabei setzt mam überwiegend auf atmosphärische Sequenzen, die Lust auf mehr machen.

Bei "Reverse Collapse: F" handelt es sich um einen kooperativen Science-Fiction-Shooter, bei dem wir gegen die Umgebung antreten. Auf der Suche nach Hoffnung für das Überleben der Menschheit schlüpfen wir in die Rolle eines der vielen Begabten und wagen uns mit dem Finger am Abzug in eine Welt voller Angst und Unbekanntem.

"Reverse Collapse: F" erscheint 2028 für PS5, Xbox Series X, iOS, Android und den PC.