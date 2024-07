Publisher FuRyu und Entwickler Natsume Atari haben insgesamt neun kostenlose Updates für "Reynatis" in Aussicht gestellt. Konkrete Termine dafür gibt es teilweise auch schon.

Demnach ist ab 1. August "Episode Sari" für "Reynatis" verfügbar. Am 2. September folgt "Episode Marin". Der Name der dritten Episode, welche am 1. Oktober erscheint, ist dagegen noch geheim. Die Episoden 4 bis 9 werden dann später folgen (vermutlich im monatlichen Rhythmus). Ein neuer Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf die Zusatzinhalte ein.

"Reynatis" ist ein Action-Rollenspiel, das in den akribisch nachgebildeten Strassen von Shibuya in Tokio spielt. In einer Welt, in der Fantasie und Realität aufeinandertreffen, fürchten die Bürger von Shibuya die Magie und die davon ausgehende Macht. Dies zwingt Zauberer dazu, ihre übermenschlichen Fähigkeiten zu verbergen um nicht unterdrückt zu werden. Auf der Suche nach Freiheit macht sich der Zauberer Marin auf den Weg nach Shibuya. Hier trifft er auf Sari, eine Offizierin der MEA, einer Organisation, die Zauberer unter Kontrolle halten soll.

Ihr könnt Magie nutzen, um die Stadt als normaler Zivilist zu erkunden und einzukaufen oder Quests anzunehmen. Zudem kann man explosive Kräfte freisetzen, um neue Orte zu erreichen und diejenigen zu bekämpfen, die sich einem in den Weg stellen. "Reynatis" ist ein stylishes, fesselnden Rollenspiel von Game-Director Takumi mit der Musik von Yoko Shimomura!

"Reynatis" erscheint am 25. Juli in Japan für PS4, PS5, Switch und den PC. Hierzulande werden wir am 27. September damit versorgt.