Rhythm Paradise Groove: Demo ist da!

Es wird Zeit, die Ohren zu spitzen: Alle Spieler mit Rhythmus im Blut können ab heute die kostenlose Demoversion von "Rhythm Paradise Groove" im Nintendo eShop herunterladen. Die Vollversion erscheint am 2. Juli für Nintendo Switch und ist, genau wie die Demo, auch auf Nintendo Switch 2 spielbar.

Wer die Demo herunterlädt, kann sein musikalisches Gespür in den ersten fünf Solo-Spielen von Rhythm Paradise Groove unter Beweis stellen oder sich gemeinsam mit Freundinnen und Freunden am rhythmischen Einsatz mit einer Pinzette versuchen. Wenn die Vollversion demnächst erscheint, könnt ihr euren Fortschritt zudem übertragen und zahlreiche weitere Spiele freischalten.

Darunter solche, in denen sie durch Ringe springen, fliegendes Gemüse fangen oder Schmiedehämmer schwingen. Doch so ungewöhnlich die Situationen auch sein mögen, in denen ihr euch bisweilen wiederfinden, so sind die Spielregeln stets dieselben: Es gilt, die Knöpfe genau zum Takt zu drücken. In einer bunten Sammlung von mehr als 80 Solo-Rhythmus-Spielen lassen sich die Spieler:innen von der Musik anleiten.

Im neuen freischaltbaren Beatspell-Modus geht das rhythmische Vergnügen auf ungeahnte Weise weiter. Hier machen sich die Spieler:innen die magischen Eigenheiten des Rhythmus zunutze, um mit Zaubersprüchen zahlreichen Monstern einzuheizen. Und mit mehr als 30 kooperativen und kompetitiven Rhythmus-Spielen können auch bis zu vier Freundinnen und Freunden gemeinsam vor der Konsole den Groove spüren.

"Rhythm Paradise Groove" bringt Schwung auf Nintendo Switch, wenn es am 2. Juli erscheint.