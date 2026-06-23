Rhythm Paradise Groove: Demo verfügbar

Nintendo hat eine Demo von "Rhythm Paradise Groove" veröffentlicht. Inhaltliche Informationen zu dem spielbaren Appetithappen hat man auch verraten.

Mit der Demo von "Rhythm Paradise Groove" können wir demnach Rhythmusspiele wie etwa den Einzelspieler-Part "Hoop Trundling" und den Mehrspieler-Teil "Rhythm Tweezers" ausprobieren. Unklar ist, ob wir den erzielten Fortschritt in die spätere Vollversion übernehmen können.

"Rhythm Paradise Groove" war zuletzt bei der jüngsten Direct-Ausgabe Anfang des Monats vertreten, wo ein Übersichtstrailer zu sehen war. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Rhythm Paradise Groove" erscheint am 2. Juli für Switch.