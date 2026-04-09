Rhythm Paradise Groove erscheint im Juli

Ab dem 2. Juli erscheint "Rhythm Paradise Groove" für die Nintendo Switch. Falls ihr bereits jetzt den Beat spüren wollt, könnt ihr euch den neuen Gameplay-Trailer in der Nintendo Today!-App sowie auf der Nintendo Switch-Facebook-Seite und dem Nintendo-X-Konto ansehen.

Das hier ist der "alte" Trailer, den neuen gibt's aktuell nur bei Nintendo

Das Spiel bietet verschiedene Rhythmusspiele mit Originalmusik, die unter anderem vom japanischen Musiker Tsunku stammt. Ihr müsst die Knöpfe im Takt drücken, um im Beat zu bleiben und Aufgaben zu bewältigen. So fangt und zerkleinert ihr beispielsweise fliegendes Gemüse oder lasst Früchte von eurem Bizeps abprallen.