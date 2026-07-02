Rhythm Paradise Groove im Launch-Trailer

Musik ist das zentrale Element in "Rhythm Paradise Groove" und bestimmt das Spielgeschehen in über 80 neuen rhythmusbasierten Einzelspieler-Minispielen. Sie alle sind leicht zu erlernen und lohnend zu meistern. Jedes Spiel stellt das Rhythmusgefühl der Spieler mit einem anderen Szenario auf die Probe: Sie fangen fliegendes Gemüse, lassen Obst von ihren Oberarmen abprallen, schwingen Schmiedehämmer und vieles mehr – und das alles im Takt der Musik. Ebenfalls neu ist das Rhythmus-Rollenspiel „Beatspell“, in dem die Spieler die magische Macht des Rhythmus‘ nutzen, um Zauber zu wirken und eine spannende Geschichte zu erleben.

Ausserdem können bis zu vier Freundinnen und Freunde gemeinsam an einer Konsole den Groove spüren. In über 30 kooperativen und kompetitiven Spielen steuern sie etwa ein Quartett rennender Ringer, rupfen die Härchen einer stoppeligen Zwiebel aus und zerteilen heranfliegende Pfeile.

Und es gibt noch mehr zu entdecken: Die "Schlagzeugstunde" bietet angeleitete Lektionen, um die Grundlagen des Schlagzeugspielens zu meistern. "Freies Spiel" wiederum ist für alle gedacht, die nach Lust und Laune trommeln wollen. Die Spieler können ausserdem in der "Rhythmus-Spielkiste" stöbern und experimentieren oder sich im Café entspannen. In "Rhythm Paradise Groove" warten allerlei Überraschungen, darunter Originalmusik des renommierten japanischen Musikers Tsunku ♂.

Mit zahlreichen hilfreichen Einstellungen können sich die Spieler "Rhythm Paradise Groove" ihren individuellen Vorlieben entsprechend anpassen. Die Spielassistentin Stimmlinchen kann den Text auf dem Bildschirm vorlesen, während Kalibrierungsoptionen dabei helfen, das Bedienen der Knöpfe passend auf den Fernseher abzustimmen.

Und wer in das rhythmische Erlebnis reinschnuppern möchte, hat dafür mit der kostenlosen Demoversion im Nintendo eShop die Möglichkeit. Der Spielfortschritt kann in die Vollversion übertragen werden.

Also, ab heute ist es an der Zeit, das Taktgefühl zu schärfen und den Flow in "Rhythm Paradise Groove" zu spüren!