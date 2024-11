Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival für PS5 und Co

"Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival", das beliebte Musik-Rhythmusspiel für Nintendo Switch, ist seit Freitag auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

Spielende begleiten Don-chan und Kumo-kyun auf ein musikalisches Abenteuer, bei dem beliebte Taiko-Elemente in verschiedenen Festivals und Rhythmus-Kämpfen zusammenkommen. Neben dem klassischen Modus können bis zu vier Spielende in Taiko Land gemeinsam Abenteuer erleben oder sich in Dondoko Town packende Duelle liefern.

"Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival", bietet eine umfangreiche Auswahl von 76 Songs, darunter beliebte Hits wie "Gurenge", "Feel Special" und "Racing into the Night". Mit dem kostenpflichtigen Taiko-Music-Pass können Spielende ihre Musiksammlung auf über 700 Titel erweitern.