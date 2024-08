Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival auch für PS5, Xbox Series X & PC

Bandai Namco kündigt Portierungen von "Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Demnach ist "Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival" ab 7. November auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft sowie den PC erhältlich. Eine spielbare Demo kann bereits jetzt heruntergeladen werden. Die neue Version unterstützt 120 FPS und enthält exklusive Songs und Mini-Charaktere und wird uns schonmal mit einem Trailer in bewegten Bildern vorgestellt.

In "Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival" können wir gemeinsam mit Don-chan und Kumo-kyun Omiko City erkunden. Zusätzlich zu den diversen Spielvarianten im Story Modus können wir uns auf weitere spassige Modi freuen. Wir können uns mit bis zu drei weiteren Mitspielern im Taiko Land oder online mit anderen Spielenden in Dondoko Town messen. "Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival" enthält 76 Lieder, inklusive „Gurenge“, „Feel Special“ und „Racing into the Night”.

"Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival" ist bereits für Switch erhältlich.