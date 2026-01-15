Ride 6: Karrieremodus enthüllt

Milestone hat heute den brandneuen Karrieremodus von "Ride 6" namens "Ride Fest" in einem rasanten Trailer vorgestellt.

Das "Ride Fest" ersetzt das traditionelle Meisterschaftsformat durch einen offeneren Ansatz und bietet virtuellen Bikern durch ein kapitelbasiertes, horizontales Fortschrittssystem mehr Freiheiten als je zuvor. Fans können wählen, an welchen Events sie teilnehmen möchten, von Einzelrennen und Ausdauerherausforderungen bis hin zu Meisterschaften und Zeitfahren, die alle nach Kriterien wie Motorradkategorie, Hersteller, Streckentyp, Wetterbedingungen oder legendären Champions in Themenbereiche unterteilt sind.

Letzteres ist eine der grössten Neuerungen in "Ride 6", da das Spiel zehn echte Motorradlegenden enthalten wird. Als Endgegner spezieller Kapitel werden Ikonen wie Troy Bayliss, Casey Stoner und James Toseland die Fähigkeiten der Spieler in ihren jeweiligen Spezialgebieten auf die Probe stellen. Bei Rennen gegen Niccolò Canepa, Peter Hickman und Ian Hutchinson sind Ausdauer und Präzision gefordert, während Tyler O'Hara seine unübertroffene Erfahrung auf Baggers auf die Strecke bringt und jede Runde zu einer Demonstration von Kraft und Kontrolle macht. Die Legende Guy Martin wird die Teilnehmer bei Strassenrennen erneut an ihre Grenzen bringen, während Thomas Chareyre und Skyler Howes den Geist des Motard- und Offroad-Rennsports verkörpern. Wenn man sich diesen Legenden stellt, erhält man exklusive Belohnungen, darunter ihre charakteristischen Motorräder und Ausrüstungen. Zunächst müssen die Fahrer jedoch ihren Ruf innerhalb des Festivals aufbauen, indem sie im Laufe ihrer Karriere genügend Ruhmespunkte sammeln. Das Sammeln von Ruhmespunkten ist auch der Schlüssel zum Freischalten neuer Events, wodurch die Herausforderungen in jedem Kapitel schrittweise erweitert werden.

Das im Trailer gezeigte "Ride-Fest"-Fahrerlager dient als Hub, in dem die Spieler alle Aktivitäten verwalten können. Hier können sie sich mit den anderen Fahrern entspannen, ihre Motorräder mit Hilfe ihrer Mechaniker-Crew aufrüsten, den Shop besuchen und ihr Aussehen mit Hilfe der Editoren für Motorräder, Helme und Rennanzüge individuell gestalten. Begleitet werden die Fahrer dabei vom offiziellen Festival-DJ, dessen Musik die Stimmung für das gesamte Erlebnis bestimmt und jedes Kapitel durch spezielle Zwischensequenzen einleitet.

Das "Ride-Fest" wurde als Hommage an das Motorradfahren selbst konzipiert und wird Fans in eine globale Community von Bikern einbinden, die auf realen und fiktiven Strecken an einigen der berühmtesten Orten der Welt Rennen fahren. Bemerkenswert ist, dass "Ride 6" die Kategorien Maxi Enduro und Bagger sowie Offroad-Strecken einführt und damit dem Rennerlebnis eine neue Dimension verleiht.

"Ride 6" erscheint am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.