RIDE 6 im Launch-Trailer

Milestone gabbekannt, dass "RIDE 6" ab sofort erhältlich ist. Dank eines komplett überarbeiteten Karrieremodus mit zehn legendären Fahrern, Dual-Physics-Gameplay und brandneuen Motorrädern und Strecken bietet der neueste Teil der Reihe allen Fans von Zweiradrennen beispiellose Freiheit, Realismus und eine Extraportion Adrenalin.

Damit ihr das Beste aus der grossen Auswahl an Motorrädern und Strecken herausholen könnt, verfügt "RIDE 6" über ein neues Dual-Physik-System. Das Pro-Erlebnis ist für erfahrene Fahrer konzipiert und präsentiert sich als detaillierte Simulation mit umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten für das Motorrad. Das Arcade-Erlebnis hingegen ist deutlich zugänglicher und erlaubt auch Neueinsteigern ordentlich Gas zu geben. Ihr könnt jederzeit zwischen den beiden Modi wechseln und zwischenzeitig ihre Fähigkeiten in der Fahrschule verbessern.

"RIDE 6" wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und ist jetzt für PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.