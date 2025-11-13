Ride 6 angekündigt

Milestone hat mit "RIDE 6" das bisher ambitionierteste und umfassendste Kapitel seiner erfolgreichen Motorrad-Racing-Serie angekündigt.

Der brandneue Karrieremodus „RIDE Fest“ ist das Herzstück von "RIDE 6". In diesem Touring-Festival, das auf einem freien Fortschrittssystem basiert, schlüpfen die Spieler in die Rolle eines echten Rennfahrers und haben die Chance, sich gegen 10 Zweirad-Legenden durchzusetzen um die Nummer eins zu werden. Die Präsenz realer Fahrer wie Casey Stoner, Troy Bayliss und Guy Martin im Spiel ist eine Neuheit für die Serie und spiegelt den Wettbewerbsgeist echter Zweirad-Rennen packender wider als jemals zuvor.

Mit mehr als 340 Motorrädern* von 21 Herstellern* in 7 Kategorien bietet "RIDE 6" die vielfältigste Bike-Garage in der Geschichte der Serie. Die Ergänzung von Bagger- und Maxi Enduro-Motorrädern ermöglicht brandneue Fahrerlebnisse und bringt die Herausforderungen und die Vielfalt auf ein neues Level. Von legendären Motorsport-Standorten bis hin zu fiktiven Streckenlayouts können die Spieler auf 45 Strecken* rund um die Welt Rennen fahren. Von Weltklasse-Rennstrecken über Strassenrennen bis hin zu anspruchsvollen Kartbahnen können Fans ihre Fähigkeiten auf einer Vielzahl von Terrains unter Beweis stellen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe gibt es auch Offroad-Rennen, bei denen die Fahrer Schlamm und Schotter bezwingen müssen.

"RIDE 6" wurde mit Unreal Engine 5 entwickelt und bietet noch mehr Details, realistischere Motorradsounds und atemberaubende Grafik, wodurch der bekannte Realismus der Spielreihe noch weiter erhöht wird. Zum ersten Mal gibt es auch ein neues Dual-Physik-System, das für alle Arten von Spielern geeignet ist. Das Pro-Erlebnis bietet ein Höchstmass an Simulation für diejenigen, die maximalen Realismus suchen, mit einer Reihe von anpassbaren Hilfen, die sich an die Fähigkeiten der Spieler anpassen. Das Arcade-Erlebnis hingegen ermöglicht Neueinsteigern einen sanfteren Start und macht "RIDE 6" zum bisher zugänglichsten Teil der Reihe.

Und für alle, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten, gibt es die komplett überarbeitete Fahrschule, die zahlreiche Herausforderungen und spezielle Belohnungen bietet. Sobald die Spieler bereit sind, können sie ihr Können sowohl global im Crossplay-Multiplayer-Modus als auch lokal im Split-Screen-Modus (nicht direkt zum Launch verfügbar.) gegen ihre Freunde unter Beweis stellen. Zudem bleibt auch die Individualisierung ein wichtiger Bestandteil des Spiels: Mit den erweiterten Editoren für Motorräder, Helme und Anzüge kann jeder seinen eigenen Stil auf der Rennstrecke zum Ausdruck bringen, während Fans mit dem Race Creator (nicht direkt zum Launch verfügbar.) sogar ihr eigenes Renn-Erlebnis gestalten können.

"RIDE 6" erscheint am 12. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC auf Steam und im Epic Games Store - der Early Access startet bereits ab dem 9. Februar 2026.*