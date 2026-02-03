Ride 6: Auflösung & Bildrate auf den Konsolen bekannt

Schon nächste Woche können wir in "Ride 6" selbst Gas geben. Jetzt wissen wir auch, wie es um die technische Seite des Zweirad-Rennspiels auf den Konsolen bestellt ist.

So hat Entwickler und Publisher Milestone jetzt diesbezüglich für Klarheit gesorgt. Demnach wird "Ride 6" auf PS5 und Xbox Series X in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Auf der Xbox Series S erreicht man immerhin noch 2K bei 60 Bildern pro Sekunde.

Mitte Januar stellte uns ein ausführlicher Trailer den Karrieremodus von "Ride 6" vor. Unsere damalige News zu dem Them a mit vielen Zusatzinformationen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Ride 6" erscheint am 12. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.