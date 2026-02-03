Ride 6: Auflösung & Bildrate auf den Konsolen bekannt

Entwickler sorgt für Klarheit

Schon nächste Woche können wir in "Ride 6" selbst Gas geben. Jetzt wissen wir auch, wie es um die technische Seite des Zweirad-Rennspiels auf den Konsolen bestellt ist.

So hat Entwickler und Publisher Milestone jetzt diesbezüglich für Klarheit gesorgt. Demnach wird "Ride 6" auf PS5 und Xbox Series X in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Auf der Xbox Series S erreicht man immerhin noch 2K bei 60 Bildern pro Sekunde.

Mitte Januar stellte uns ein ausführlicher Trailer den Karrieremodus von "Ride 6" vor. Unsere damalige News zu dem Them a mit vielen Zusatzinformationen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Ride 6" erscheint am 12. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.

Quelle: Milestone
