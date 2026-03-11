Ride 6: Flotter Auszeichnungstrailer

Milestone hat einen sehenswerten Auszeichnungstrailer zu "Ride 6" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier 36 Sekunden lang eine flotte Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten. Der Soundtrack passt wunderbar dazu. Man erklärt also kurz, knapp und präzise, was "Ride 6" ausmacht.

Bereits kurz vor dessen Launch wurden einige Details zu Auflösung und Bildrate von "Ride 6" auf den Konsolen verraten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Ride 6" erschien am 12. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.