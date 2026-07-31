Rideshare "Stimulator" angekündigt

Publisher Saber Interactive und Entwickler UNIGINE stellen uns "Rideshare "Stimulator"" für PS5, Xbox Series X und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

Bei "Rideshare "Stimulator"" handelt es sich um ein fesselndes Fahrspiel, in dem wir als Inhaber eines Mitfahrdienstes selbst hinter das Steuer sitzen. Wir weichen darin dem Verkehr aus, halten uns an die Verkehrsregeln und kämpfen gegen die Zeit, um unsere Fahrgäste abzusetzen – jeder von ihnen hat dabei eine Geschichte, die entweder fesselnd, urkomisch oder einfach nur seltsam ist. Klingt insgesamt wie eine seriösere Version von "Crazy Taxi", oder?

Einen Trailer zu "Rideshare "Stimulator"" bekommen wir auch gezeigt. Dieser erklärt uns über eine Minute lang primär das spielerische Grundgerüst und macht Lust auf mehr.

"Rideshare "Stimulator"" hat noch keinen Termin.