Rift of the NecroDancer für PC terminiert

Brace Yourself Games und Tic Toc Games haben einen konkreten Releasetermin für die PC-Version von "Rift of the NecroDancer" verkündet. Demnach müssen wir uns hier noch bis Februar 2025 gedulden.

So ist "Rift of the NecroDancer" ab 5. Februar 2025 für den PC erhältlich. Die Switch-Umsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Bei "Rift of the NecroDancer" handelt es sich um ein Spin-off von "Crypt of the NecroDancer" in dem wir uns im Rhythmus der Musik bewegen. Um die uns entgegenfliegenden Monster in die Flucht zu schlagen, müssen wir geschickt die Einblendungen auf dem Bildschirm umsetzen. Jedes Monster hat dabei ein anderes Bewegungsmuster, und einige lassen sich erst mit mehreren Treffern besiegen. Nach dem Aufwärmen können wir in den Bosskämpfen dann richtig in Schwung kommen. Darüber hinaus wartet in jedem der fünf verschiedenen Charakter-Kapitel ein besonderes Minispiel auf uns.