Entlassungen bei Riot Games

Auch bei Riot Games ist es leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement liegt bereits vor und der genaue Umfang ist ebenfalls bekannt.

Demnach haben 530 Angestellte bei Riot Games ihren Job verloren, was etwa elf Prozent der kompletten Belegschaft entspricht. In einem offiziellen Statement sagt CEO Dylan Jadeja folgendes dazu:

"Seit 2019 haben wir unternehmensweit eine Reihe von grossen Schritten unternommen mit dem Ziel, die Spielerfahrung zu verbessern. Wir haben uns kopfüber in die Entwicklung neuer Erlebnisse gestürzt und unser Portfolio erweitert und sind schnell gewachsen, als wir zu einem Unternehmen mit mehreren Spielen und Erlebnissen wurden - wir haben unsere globale Präsenz erweitert, unser Betriebsmodell geändert, neue Talente eingestellt, um unseren Ambitionen gerecht zu werden, und schliesslich die Grösse von Riot in nur wenigen Jahren verdoppelt. Heute sind wir ein Unternehmen, das nicht scharf genug fokussiert ist, und wir haben einfach zu viele Dinge in Angriff genommen. Einige der bedeutenden Investitionen, die wir getätigt haben, zahlen sich nicht so aus, wie wir es erwartet haben. Unsere Kosten sind so stark gestiegen, dass sie nicht mehr tragbar sind, und wir haben uns keinen Raum für Experimente oder Misserfolge gelassen - was für ein kreatives Unternehmen wie das unsere lebenswichtig ist. All dies gefährdet den Kern unseres Unternehmens. In den letzten Monaten haben wir versucht, unseren Kurs auf viele verschiedene Arten zu ändern. Wir haben die Führungskräfte gebeten, bei den Aufgaben, an denen ihre Teams arbeiten, Abstriche zu machen. Wir haben die Einstellung von Mitarbeitern gebremst und in einigen Fällen sogar einen Einstellungsstopp verhängt. Wir haben den Schwerpunkt auf die Kostenkontrolle gelegt und gleichzeitig unser Umsatzwachstum gestärkt. All dies war zweifellos eine harte Zeit für unsere Teams. Aber nachdem ich mich mit den Führungskräften von Riot ausgetauscht habe, ist uns allen klar geworden, dass diese Veränderungen nicht ausreichen."