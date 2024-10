Erneute Entlassungen bei Riot Games

Bei Riot Games ist es leider erneut zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt mittlerweile auch vor.

Demnach wurden diesmal 32 Stellen bei Riot Games abgebaut. Mitbegründer Marc Merrill sagt dazu in einem offiziellen Statement:

"Ich möchte einige wichtige Updates über League of Legends mitteilen. Wir haben Änderungen an unseren Teams und unserer Arbeitsweise vorgenommen, um sicherzustellen, dass wir das Liga-Erlebnis jetzt und auf lange Sicht weiter verbessern können. Aber ich möchte klarstellen, dass wir die Arbeit an dem Spiel, das ihr liebt, nicht verlangsamen werden. Wir investieren stark in die schnellere Lösung heutiger Herausforderungen und bauen gleichzeitig für die Zukunft."

"Als Teil dieser Veränderungen haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, einige Rollen zu streichen. Dabei geht es nicht darum, Personal abzubauen, um Geld zu sparen, sondern darum, sicherzustellen, dass wir über das richtige Fachwissen verfügen, damit die Liga auch in den nächsten 15 Jahren und darüber hinaus grossartig bleibt. Obwohl die Effektivität des Teams wichtiger ist als seine Grösse, wird das League-Team im Laufe der Entwicklung der nächsten Phase von League noch grösser sein als heute. Entlassenen Rio-Mitarbeitern bieten wir ein Abfindungspaket an, das mindestens sechs Monatsgehälter, einen Jahresbonus, Unterstützung bei der Arbeitsvermittlung, Krankenversicherung und mehr beinhaltet."