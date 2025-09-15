Rise Eterna 2 für Konsolen und PC terminiert

Publisher Forever Entertainment sowie Entwicklerstudio Makee Games und Ricci Cedric Design geben den Termin für "Rise Eterna 2" bekannt. Das taktische Rollenspiel erscheint am 09. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Story des Sequels ist ein paar Jahre nach den Ereignissen von dem 2021 erschienenen "Rise Eterna" angesetzt.

Über Rise Eterna 2

"Verbessert das taktische RPG-Genre, das im Kern der ersten Iteration liegt, und versetzt dich in Rise Eterna 2 mitten in einen laufenden Krieg zwischen zwei Familien, die den Thron des Königreichs begehren, und einer, die auf Rache sinnt.

In einem fesselnden Setting spielst du als Jacht – ein treuer Soldat aus Athracia, der auf einer Mission ist, die verlorene Grösse des Imperiums wiederherzustellen und sicherzustellen, dass die Armee der Lua-Helden ihr Ende findet.

Rise Eterna 2 enthält: