Release-Termin von Rise Eterna 2 bekannt

Publisher Forever Entertainment sowie Entwicklerstudio Makee Games und Ricci Cedric Design geben den Termin für "Rise Eterna 2" bekannt. Das taktische Rollenspiel erscheint am 09. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Story des Sequels ist ein paar Jahre nach den Ereignissen von dem 2021 erschienenen "Rise Eterna" angesetzt.
Über Rise Eterna 2
"Verbessert das taktische RPG-Genre, das im Kern der ersten Iteration liegt, und versetzt dich in Rise Eterna 2 mitten in einen laufenden Krieg zwischen zwei Familien, die den Thron des Königreichs begehren, und einer, die auf Rache sinnt.
In einem fesselnden Setting spielst du als Jacht – ein treuer Soldat aus Athracia, der auf einer Mission ist, die verlorene Grösse des Imperiums wiederherzustellen und sicherzustellen, dass die Armee der Lua-Helden ihr Ende findet.
Rise Eterna 2 enthält:
- 28 Missionen, die an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Biomen stattfinden, kombiniert mit strategischen und taktischen Kämpfen, die deine Entscheidungsfähigkeit auf die Probe stellen.
- Gelände zu deinem Vorteil nutzen! Je nach Art der Felder, auf denen sich Einheiten befinden, können ihre Angriffe oder Bewegungen unterschiedlich beeinflusst werden. Versuche immer, den Feind im Nachteil zu erwischen!
- Ein überzeugendes Rekrutierungs- und Party-Organisation-System, das es dir ermöglicht, verschiedene Kombinationen und Strategien nach Belieben auszuprobieren.
- Anpassung mit Edelsteinen: Wähle aus über 20 Edelsteinarten, um die Fähigkeiten und Waffen deiner Helden zu verbessern.
- Fertigkeitenbäume für jede Figur mit mehreren Faktoren, einschliesslich ihrer eigenen Hintergrundgeschichte, die ihren Fähigkeiten beeinflusst. Kämpfe, entwickle dich weiter und entfessle deine Fertigkeiten im Gefecht!"