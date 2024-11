Entwickler Color Gray Games hat die Post-Launch-Roadmap von "The Rise of the Golden Idol" vorgestellt. Ein Blick darauf macht schnell deutlich, dass uns in dem Spiel so schnell nicht langweilig werden dürfte.

Demnach sind im nächsten Jahr vier kostenpflichtige Erweiterungen für "The Rise of the Golden Idol" geplant. Die erste davon hört auf den Namen "The Sins of New Wells". Weitere Informationen zu den DLCs werden noch folgen. Der Soundtrack des Spiels wird dagegen schon simultan zum Launch verfügbar sein.

In "The Rise of the Golden Idol" folgen wir einem beharrlichen Reliktjäger auf seiner Mission, das mächtige Artefakt, das angeblich die Welt umformen kann, aufzutreiben. Als der Beobachter müssen wir 15 seltsame Fälle von Verbrechen, Tod und Verkommenheit lösen. Wie bereits vorher bei "The Case of the Golden Idol", können weir auf unsere eigene Art ermitteln und unsere eigene Theorie ausarbeiten.

"The Rise of the Golden Idol" erscheint heute für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android und den PC. Die Switch-Version folgt übermorgen.