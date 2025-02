The Rise of the Golden Idol: Erster DLC vorgestellt

Entwickler Color Gray Games hat jetzt die erste Erweiterung für "The Rise of the Golden Idol" vorgestellt. Einen Releassemonat dafür gibt es auch schon.

Der erste DLC für "The Rise of the Golden Idol" hört demnach auf den Namen "The Sins of New Wells". Er erscheint irgendwann im März und wird Zugang zu mindestens vier neuen Fällen bieten. Für 2025 sind bekanntlich insgesamt vier Erweiterungen für "The Rise of the Golden Idol" geplant.

In "The Rise of the Golden Idol" folgen wir einem beharrlichen Reliktjäger auf seiner Mission, das mächtige Artefakt, das angeblich die Welt umformen kann, aufzutreiben. Als der Beobachter müssen wir 15 seltsame Fälle von Verbrechen, Tod und Verkommenheit lösen. Wie bereits vorher bei "The Case of the Golden Idol", können weir auf unsere eigene Art ermitteln und unsere eigene Theorie ausarbeiten.

"The Rise of the Golden Idol" erschien am 12. November 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, iOS, Android und den PC. Die Switch-Version folgte zwei Tage später, also am 14. November 2024.