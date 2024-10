The Rise of the Golden Idol terminiert

Publisher Playstack und Entwickler Color Gray Games haben einen Releasetermin für "The Rise of the Golden Idol" verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis November gedulden.

Konkret ist "The Rise of the Golden Idol" ab 12. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich. Einen neune Release Date Trailer gibt es dagegen schon jetzt zu sehen.

In "The Rise of the Golden Idol" folgen wir einem beharrlichen Reliktjäger auf seiner Mission, das mächtige Artefakt, das angeblich die Welt umformen kann, aufzutreiben. Als der Beobachter müssen wir 15 seltsame Fälle von Verbrechen, Tod und Verkommenheit lösen. Wie bereits vorher bei "The Case of the Golden Idol", können weir auf unsere eigene Art ermitteln und unsere eigene Theorie ausarbeiten.