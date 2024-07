Rise of the Ronin: Demo verfügbar

Sony und Team Ninja haben Demo von "Rise of the Ronin" veröffentlicht. Der spielbare Appetithappen kann gratis im PlayStation Store heruntergeladen werden.

Die Demo von "Rise of the Ronin" lässt uns demnach den Anfang des Action-Rollenspiels erleben. Den darin erzielten Fortschritt können wir in die Vollversion übernehmen, sofern wir uns später zum Kauf entschliessen.

Bei "Rise of the Ronin" handelt es sich um ein Open-World-Action-Adventure, welches von Team Ninja von Koei Tecmo Games entwickelt wurde. Wir tauchen darin ein in die Geschichte Japans im späten 19. Jahrhundert – eine Zeit, die von schweren Konflikten und Veränderungen geprägt war.

Die Story von "Rise of the Ronin" führt euch in die Städte Yokohama, Edo (heute Tokio) und die alte Kaiserstadt Kyoto. Diese drei Grossstädte bieten eine Mischung aus traditioneller japanischer Schönheit und der neu aufkommenden westlichen Kultur. Dem Ronin stehen dabei verschiedene Hilfsmittel, wie ein Wurfanker und der “Avicula”-Gleiter zur Verfügung, um die Spielwelt dynamisch zu durchqueren.

"Rise of the Ronin" erschien am 22. März exklusiv für PS5.