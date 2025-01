Rise of the Ronin kommt auch für PC

Koei-Tecmo und Team Ninja kündigen eine PC-Umsetzung von "Rise of the Ronin" an. Einen konkreten Erscheinungstermin dafür gibt es auch schon.

So ist "Rise of the Ronin" ab 11. März auch für den PC erhältlich. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal etwas mehr als eineinhalb Minuten lang auf die Portierung ein.

Die Story von "Rise of the Ronin" führt euch in die Städte Yokohama, Edo (heute Tokio) und die alte Kaiserstadt Kyoto. Diese drei Grossstädte bieten eine Mischung aus traditioneller japanischer Schönheit und der neu aufkommenden westlichen Kultur. Dem Ronin stehen dabei verschiedene Hilfsmittel, wie ein Wurfanker und der “Avicula”-Gleiter zur Verfügung, um die Spielwelt dynamisch zu durchqueren.

"Rise of the Ronin" erschien am 22. März 2024 exklusiv für PS5.