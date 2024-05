Update für Rise of the Ronin angekündigt

Team Ninja hat ein Update für "Rise of the Ronin" in Aussicht gestellt. Es wird noch im Laufe dieser Woche erscheinen.

Besagtes Update für "Rise of the Ronin" ergänzt etwa fünf neue Verbündeten-Missionen. Weitere Dojo-Trainingspartner sind dann ebenfalls verfügbar. Zusatzinformationen zu dem Update können wir an dieser Stelle nachlesen.

Bei "Rise of the Ronin" handelt es sich um ein Open-World-Action-Adventure, welches von Team Ninja von Koei Tecmo Games entwickelt wurde. Wir tauchen darin ein in die Geschichte Japans im späten 19. Jahrhundert – eine Zeit, die von schweren Konflikten und Veränderungen geprägt war.

Die Story von "Rise of the Ronin" führt euch in die Städte Yokohama, Edo (heute Tokio) und die alte Kaiserstadt Kyoto. Diese drei Grossstädte bieten eine Mischung aus traditioneller japanischer Schönheit und der neu aufkommenden westlichen Kultur. Dem Ronin stehen dabei verschiedene Hilfsmittel, wie ein Wurfanker und der “Avicula”-Gleiter zur Verfügung, um die Spielwelt dynamisch zu durchqueren.

"Rise of the Ronin" erschien am 22. März exklusiv für PS5.