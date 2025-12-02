Rising Heat verschoben

Publisher Apogee Entertainment und Entwickler Fuzzy Socks Studios geben bekannt, dass sich der Release von "Rising Heat" nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte das physikbasierte Horde-Survival-Bullet-Hell-Roguelike noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Aber keine Angst, ein neues Releasefenster für "Rising Heat" wird gleichzeitig auch genannt. Demnach soll es nun im Laufe des ersten Quartals 2026 soweit sein. Die Verzögerung ist also noch in einem überschaubaren Rahmen.

Eine Erklärung dafür gibt es übrigens auch. Die Entwickler nehmen sich nämlich die zusätzliche Zeit, um die schnellen, dynamischen Kämpfe des Spiels weiter zu optimieren und sicherzustellen, dass jeder Durchlauf die von den Fans erwartete rasante Twin-Stick-Action bietet. Weitere Ankündigungen zu "Rising Heat" werden Anfang nächsten Jahres bekannt gegeben.

Wer "Rising Heat" einmal antesten möchte, hat Glück, denn eine spielbare Demo des Titels ist bereits verfügbar. Sie kann an dieser Stelle heruntergeladen werden.

"Rising Heat" ist für den PC in Entwicklung.