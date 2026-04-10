Risk of Rain 2: Hallowed Concepts

2K und Gearbox Software haben mit "Hallowed Concepts" die vierte Erweiterung für "Risk of Rain 2" vorgestellt. Damit rücken die Lehren von Dunkelheit und Tod in den Mittelpunkt. Ihr werdet tiefer in die Welt von N´Kuhana geführt und entdeckt düstere Facetten von Petrichor V.

In dieser Erweiterung stellt ihr euch neuen Regionen und begegnet unbekannten Gegnern sowie Kräften, die bisher als unmöglich galten.

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