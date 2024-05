Risk of Rain 2 auch für PS5 & Xbox Series X?

Es könnte sein, dass bei Gearbox aktuell eine Portierung von "Risk of Rain 2" für PS5 und Xbox Series X entsteht. Zumindest macht ein jetzt gesichtetes Anzeichen diesbezüglich Hoffnung.

Konkret ist ein PEGI-Rating für eine Umsetzung von "Risk of Rain 2" für PS5 und Xbox Series X aufgetaucht. Diese Ratings bzw. Altersfreigaben sind meistens ein guter Indikator für eine spätere Veröffentlichung, aber eben keine Garantie. So wurde im April 2023 bereits über dasselbe Rating berichtet, aber danach geschah leider nichts.

Über Risk of Rain 2

Das klassische Multiplayer-Roguelike "Risk of Rain" kehrt mit einer Extradimension und herausfordernder Action zurück. Dank zufällig generierten Levels, Gegnern, Bossen und Gegenständen wird keine Partie wie die andere sein. Kämpfe dich allein oder mit bis zu vier Spielern durch Monsterhorden, schalte neues Loot frei und entkomme dem Planeten.

"Risk of Rain 2" erschien bereits am 11. August 2020 für PS4, Xbox One, Switch und den PC.