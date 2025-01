A Rite from the Stars: Remaster Edition vorgestellt

Publisher Artax Games und Entwickler Flying Beasts Labs stellen uns "A Rite from the Stars: Remaster Edition" vor. Einen Trailer zu dem Adventure gibt es simultan auch zu sehen.

In "A Rite from the Stars: Remaster Edition" erleben wir eine Coming-of-Age-Geschichte auf der mystischen Insel Kaikala. Der junge Kirm, ein Auserwählter des Stammes der Makoa, wird darin von seinem Führungsstern Hoku begleitet, um die Riten der Weisheit, des Mutes und des Geistes zu bestehen.

In einer Welt voller Rätsel, übernatürlicher Kreaturen und unerwarteter Herausforderungen muss Kirm dann lernen, Hindernisse zu überwinden und Entscheidungen zu treffen, welche seinen Übergang ins Erwachsenenalter prägen. Der Titel verfügt über 28 Levels und mehr als 15 Stunden Gameplay, wobei jede der drei Prüfungen unterschiedliche Mechaniken und Erlebnisse bietet.

"A Rite from the Stars: Remaster Edition" erscheint am 30. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.