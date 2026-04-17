Rivage: Story-Trailer

Raw Fury und Exnilo Studio haben beim Galaxies Gaming Showcase einen neuen Story-Trailer sowie eine kostenlose Demo zum First-Person-Rätselspiel "Rivage" vorgestellt. Die Demo könnt ihr ab sofort für den PC herunterladen. Damit bekommt ihr die Gelegenheit, das Verschwinden der Besatzung auf der Raumstation A.R.E.S. zu untersuchen.
Das Spiel versetzt euch ins 25. Jahrhundert auf eine interaktive Raumstation. Ihr übernehmt die Rolle von Miranda, die nach ihrer verschwundenen Crew sucht und einem kosmischen Phänomen entkommen muss. Um die Wahrheit hinter den Anomalien auf der Station aufzudecken, müsst ihr verschiedene Rätsel lösen.
Die wichtigsten Merkmale
- Interaktive Welt: Die A.R.E.S.-Station ist eine Umgebung, in der ihr Artefakte untersucht, Forschungsdaten analysiert und versteckte Notizen findet.
- Geschichte der Besatzung: Ihr entdeckt Fragmente aus dem Leben der ehemaligen Crewmitglieder durch Tagebücher und verschlüsselte Nachrichten. Dabei erfahrt ihr, wie ihre Schicksale verbunden sind und welche Folgen die Isolation hatte.
- Rätselmechaniken: Die Aufgaben sind fest in die Handlung eingebunden. Ihr repariert Systeme und nutzt Mechaniken, die auf Schwerkraft, Magnetismus oder dem Fluss der Zeit basieren.
- Das K9-System: Mit diesem System protokolliert ihr Entdeckungen und speichert Lösungen für Rätsel, damit ihr euch auf die Aufklärung der Anomalien konzentrieren könnt.