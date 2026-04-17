Rivage: Story-Trailer

Raw Fury und Exnilo Studio haben beim Galaxies Gaming Showcase einen neuen Story-Trailer sowie eine kostenlose Demo zum First-Person-Rätselspiel "Rivage" vorgestellt. Die Demo könnt ihr ab sofort für den PC herunterladen. Damit bekommt ihr die Gelegenheit, das Verschwinden der Besatzung auf der Raumstation A.R.E.S. zu untersuchen.

Das Spiel versetzt euch ins 25. Jahrhundert auf eine interaktive Raumstation. Ihr übernehmt die Rolle von Miranda, die nach ihrer verschwundenen Crew sucht und einem kosmischen Phänomen entkommen muss. Um die Wahrheit hinter den Anomalien auf der Station aufzudecken, müsst ihr verschiedene Rätsel lösen.

Die wichtigsten Merkmale