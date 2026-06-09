Rivage: Termin steht fest

Publisher Raw Fury und Entwickler Exnilo Studio haben einen Releasetermin für "Rivage" verkündet. Neues Trailermaterial hatte man gleichzeitig auch zu zeigen.

Demnach wird "Rivage" ab 13. August erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben. Weitere Versionen des Science-Fiction Puzzle Adventures, etwa für Switch 2, sind offenbar nicht geplant und Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen scheinen auch nicht zu bestehen.

Einen neuen Release Date Trailer zu "Rivage" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin bringt man uns etwas mehr als eine Minute lang unter anderem dessen Spielwelt und das Gameplay-Grundgerüst näher.

Bereits im April war ein Story-Trailer zu "Rivage" veröffentlicht worden. Eine PC-Demo ist seitdem ebenfalls verfügbar. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Rivage" war im Dezember 2025 angekündigt worden.