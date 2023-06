Performance-Update für River City Girls 2

WayForward schraubt weiter an seinem "River City Girls 2". Jetzt ist ein sogenanntes Performance-Update für den Titel verfügbar.

Besagtes Update für "River City Girls 2" enthält über 100 Änderungen und Anpassungen. So wurden etwa die Animationsrate und die Kamerabewegung aktualisiert, um ein flüssigeres Gameplay zu ermöglichen. Auf PS4, PS5, Xbox und PC wird das Spiel zudem jetzt mit 60 Bildern pro Sekunde dargestellt. Die volle Info-Dröhnung gibt es in Form der englischen Patchnotes an dieser Stelle.

"River City Girls 2" erschien am 15. Dezember 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.