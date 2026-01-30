River City Saga: Journey to the West vorgestellt

Arc System Works kündigt "River City Saga: Journey to the West" für PS5, Switch und den PC an. Erste Informationen dazu erhalten wir auch.

Bei "River City Saga: Journey to the West" handelt es sich um ein humorvolles Actionspiel im Kunio-Stil, welches die Charaktere Sun Wukong, Zhu Bajie, Sha Wujing und Sanzang in den Mittelpunkt stellt. Die Handlung spielt dabei während der Tang-Dynastie, als Monster die Welt bedrohen und Sakyamuni simultan den Plan verfolgt, die Lehren Buddhas zu verbreiten.

Sun Wukong wird Schüler von Sanzang, um seine früheren Fehler wiedergutzumachen, und begibt sich zudem zusammen mit Zhu Bajie und Sha Wujing auf die Reise nach Indien, um die buddhistischen Schriften zu beschaffen. Wir durchqueren eine weitläufige, turbulente Welt voller Herausforderungen, während die Gruppe Weg Abenteuer erlebt und ihre Mission erfüllt.

"River City Saga: Journey to the West" erscheint im weiteren Jahresverlauf.