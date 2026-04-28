River City Saga: Journey to the West hat einen Termin

Arc System Works hat einen Erscheinungstermin für "River City Saga: Journey to the West" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Juni gedulden.

So wird "River City Saga: Journey to the West" ab 4. Juni erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Switch und dem PC ja schon länger fest. Weitere Versionen, etwa für Xbox Series X, sind offenbar nicht geplant, aber wie wir ja wissen, kann sich so etwas auch sehr schnell ändern.

Unklar ist, ob wir irgendwann noch In-Game-Material aus "River City Saga: Journey to the West" gezeigt bekommen. Diesbezüglich haben sich die Entwickler nämlich bisher auffallend zurückgehalten.

"River City Saga: Journey to the West" war im Januar angekünmdigt worden.