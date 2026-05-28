River City Saga: Journey to the West: Offizieller Trailer

Arc System Works hat inzwischen den offiziellen Trailer zu "River City Saga: Journey to the West" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns genau 44 Sekunden lang gezeigt, was inhaltlich und spielerisch von "River City Saga: Journey to the West" zu erwarten sein wird. Dabei widmet man sich etwa den zentralen Wesenszügen des Titels und zeigt dazu passende In-Game-Sequenzen. Eine Kostprobe aus dem Soundtrack gibt es obendrauf.

Schon im April wurde der Releasetermin von "River City Saga: Journey to the West" enthüllt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"River City Saga: Journey to the West" erscheint am 4. Juni für PS5, Switch und den PC.